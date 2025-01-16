Франция вызвала главу посольства Венесуэлы после санкций режима Мадуро

Министерство иностранных дел Франции в среду, 15 января, вызвало временного поверенного в делах Венесуэлы в связи с введением ограничений против французских дипломатов в Каракасе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил французский МИД.

Внешнеполитическое ведомство Франции заявило, что отвергает обвинения Венесуэлы во вмешательстве во внутренние дела, на основании которого и были введены санкции против французских дипломатов.

"Работа наших дипломатов, преданность которых Франция ежедневно высоко оценивает в рамках важных проектов двустороннего сотрудничества в таких сферах, как безопасность, культура и гуманитарная помощь, полностью соответствует Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях", – подчеркнул французский МИД.

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Там добавили, что примут меры против режима в Каракасе и тесно координируют действия с европейскими партнерами, которых также касается это решение.

Режим в Каракасе во вторник, 14 января, объявил об ограничении численности посольств Нидерландов, Франции и Италии до трех дипломатов, а также об обязательном письменном разрешении для дипломатов этих стран, если они решат поехать за 40 километров от столицы.

МИД Нидерландов уже объявил о вызове временного поверенного в делах Венесуэлы и назвал действия этого государства эскалацией, которая еще больше усложняет диалог.

Западные государства раскритиковали фарс с "выборами президента" Венесуэлы в июле 2024 года, где из-за непрозрачного подсчета голосов заявил о своей победе Николас Мадуро.

Оппозиция страны заявила, что победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес, а ее сторонники выходили на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

США и Европейский Союз подтверждали, что не признают легитимности Мадуро.