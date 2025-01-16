Франция усилила проверки после вспышки ящура в Германии

Франция усилила проверки на ящур и выдала предупреждение ветеринарам после того, как на прошлой неделе в Германии была обнаружена вспышка высокозаразного вируса среди крупного рогатого скота, что повлекло запрет на торговлю с несколькими странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Франция пытается защитить себя от вируса, поскольку она борется с другими болезнями животных, включая птичий грипп и катаральную лихорадку овец, которые нанесли серьезный ущерб ее животноводческому сектору.

На прошлой неделе Германия объявила о первой за почти 40 лет вспышке ящура в стаде буйволов на окраине Берлина в земле Бранденбург.

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Выявление заболевания побудило страны, включая Британию, Южную Корею и Мексику, запретить импорт мяса и животных из Германии.

"Министерство находится в состоянии готовности по этому поводу. Наши ведомства внимательно следят за развитием событий в Германии. На сегодняшний день мы резко усилили контроль и расследование в соответствующих отраслях животноводства", – заявили во французском министерстве сельского хозяйства.

Отслеживание недавнего импорта живых парнокопытных животных из Германии показало, что ни одно из них не происходило с территории, прилегающей к вспышке, заявили французские ветеринарные органы.

Среди специалистов в области животноводства и ветеринаров были распространены предупреждения и информационные бюллетени, в которых отмечаются клинические признаки и поражения, связанные с ящуром, а также процедуры, которые следует соблюдать в случае подозрения на заболевание, сообщается на сайте ведомства.

Последняя вспышка ящура во Франции произошла в 2001 году как часть крупной вспышки, которая также затронула Британию, Ирландию и Нидерланды, что привело к уничтожению тысяч животных в рамках санитарных мер.

Немецкое сельское хозяйство и пищевая промышленность, вероятно, потеряли около 1 миллиарда евро в результате вспышки заболевания, сообщила в четверг Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов.

Напомним, осенью в Чехии ограничили перемещение овец из-за вспышки инфекции.

А в Греции летом вводили ограничения из-за вспышки смертельного для овец и коз заболевания