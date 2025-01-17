В Киев приехала делегация оппозиционной партии Словакии

В Киев прибыла делегация оппозиционных политиков Словакии с целью поддержать дружеские отношения с Украиной на фоне резкого конфликта между Киевом и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В составе делегации оппозиции – лидер социал-либералов "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка, его коллега, экс-министр иностранных дел Иван Корчок и еще трое однопартийцев.

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"У нас очень понятная цель – снова открыть двери, которыми "хлопнул" Роберт Фицо, прибегая к своим агрессивным атакам. Словакия и Украина являются близкими партнерами и могут много помогать друг другу", – заявил Михал Шимечка.

Он также пошутил, что оппозиционные депутаты приехали именно в тот день, на который президент Украины Владимир Зеленский звал в Киев Роберта Фицо.

"Сейчас пятница, когда мы должны были приехать. Поэтому мы здесь", – отметил Шимечка.

Издание отмечает, что в Киев должна была ехать также делегация депутатов от коалиционной партии "Голос", представителем которой является и действующий президент Петер Пеллегрини, однако поездку отложили по определенным причинам безопасности.

Депутаты Ян Ференчак, Самуэль Мигаль и Радомир Шалитрош хотели этим визитом послать сигнал, что выступают за прозападную ориентацию своей страны.

Напомним, словацкие прозападные оппозиционные партии хотят в ближайшее время инициировать вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

В минувшую пятницу в ряде словацких городов прошли акции протеста против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.

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