Каталонські союзники прем'єра Іспанії відмовились від подальшої підтримки його уряду

Ключовий союзник прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса заявив, що перериває з ним всі переговори, завдаючи удару по соціалістичному уряду, який намагається затвердити новий бюджет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Каталонська сепаратистська партія Junts per Catalunya "призупинить свої відносини" з урядом, заявив Карлес Пучдемон, лідер сепаратистів, який перебуває у вигнанні з 2017 року, на пресконференції в Брюсселі в п'ятницю.

"Бюджет не буде предметом переговорів. Якщо є декрети або законодавчі ініціативи, вони не повинні шукати нас", сказав він.

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Непрості відносини між Junts і прем'єр-міністром Санчесом задають темп роботи уряду відтоді, як законодавці каталонської партії надали соціалістам критично важливу підтримку, необхідну для затвердження їх уряду в 2023 році.

Відтоді уряду доводиться вести переговори з каталонцями щодо кожного закону та голосування, що обмежує його повноваження ухвалювати закони.

Така ситуація означає, що Іспанія не змогла ухвалити бюджет на 2024 рік і не має бюджету на 2025 рік. Втрата підтримки Пучдемона ще більше обмежить законодавчу владу прем'єра і поглибить парламентський параліч. Пучдемон заявив, що тепер Санчес має відновити довіру Junts.

Однак для того, щоб уряд розвалився, Пучдемон має піти ще далі і підтримати іншу партію з достатньою підтримкою, щоб сформувати уряд. Відповідно до політичної системи Іспанії, прем'єр-міністр може бути замінений лише тоді, коли його наступник буде обраний більшістю в парламенті.

В Іспанії існує два види вотуму довіри: один, який може бути ініційований лише урядом, називається "вотум довіри", а інший, який може бути ініційований опозицією, відомий як "вотум недовіри".

Нинішня політична напруженість пов'язана з тим, що Пучдемон у грудні зажадав від Санчеса винести на голосування вотум довіри. Прем'єр відповів, що це його виключна прерогатива, і що він не буде домагатися такого вотуму.

Сім депутатів від Junts per Catalunya були необхідні Санчесу для того, щоб сформувати уряд у 2023 році після виборів. В обмін на це уряд погодився провести широку амністію для сотень сепаратистів, яким висунули звинувачення, пов'язані з невдалим проголошенням незалежності у 2017 році.

Уряд також зобов'язався виконати низку політичних вимог. Junts стверджує, що він їх не виконав. Однією з найбільш суперечливих була вимога передати імміграційний контроль регіональному каталонському уряду.

Найбільша політична група Іспанії, консервативна Народна партія, очолює опозицію до Санчеса, і її лідери неодноразово публічно заявляли, що Junts повинен підтримати її, щоб замінити прем'єр-міністра. Але для цього Народна партія також потребуватиме підтримки ультраправої партії Vox, а Junts і Vox категорично проти будь-якої спільної роботи.

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