Каталонские союзники премьера Испании отказались от дальнейшей поддержки его правительства

Ключевой союзник премьер-министра Испании Педро Санчеса заявил, что прерывает с ним все переговоры, нанося удар по социалистическому правительству, которое пытается утвердить новый бюджет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Каталонская сепаратистская партия Junts per Catalunya "приостановит свои отношения" с правительством, заявил Карлес Пучдемон, лидер сепаратистов, который находится в изгнании с 2017 года, на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

"Бюджет не будет предметом переговоров. Если есть декреты или законодательные инициативы, они не должны искать нас", сказал он.

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Непростые отношения между Junts и премьер-министром Санчесом задают темп работы правительства с тех пор, как законодатели каталонской партии оказали социалистам критически важную поддержку, необходимую для утверждения их правительства в 2023 году.

С тех пор правительству приходится вести переговоры с каталонцами по каждому закону и голосованию, что ограничивает его полномочия принимать законы.

Такая ситуация означает, что Испания не смогла принять бюджет на 2024 год и не имеет бюджета на 2025 год. Потеря поддержки Пучдемона еще больше ограничит законодательную власть премьера и углубит парламентский паралич. Пучдемон заявил, что теперь Санчес должен восстановить доверие Junts.

Однако для того, чтобы правительство развалилось, Пучдемон должен пойти еще дальше и поддержать другую партию с достаточной поддержкой, чтобы сформировать правительство. Согласно политической системе Испании, премьер-министр может быть заменен только тогда, когда его преемник будет избран большинством в парламенте.

В Испании существует два вида вотума доверия: один, который может быть инициирован только правительством, называется "вотум доверия", а другой, который может быть инициирован оппозицией, известен как "вотум недоверия".

Нынешняя политическая напряженность связана с тем, что Пучдемон в декабре потребовал от Санчеса вынести на голосование вотум доверия. Премьер ответил, что это его исключительная прерогатива, и что он не будет добиваться такого вотума.

Семь депутатов от Junts per Catalunya были необходимы Санчесу для того, чтобы сформировать правительство в 2023 году после выборов. В обмен на это правительство согласилось провести широкую амнистию для сотен сепаратистов, которым выдвинули обвинения, связанные с неудачным провозглашением независимости в 2017 году.

Правительство также обязалось выполнить ряд политических требований. Junts утверждает, что оно их не выполнило. Одним из самых противоречивых было требование передать иммиграционный контроль региональному каталонскому правительству.

Крупнейшая политическая группа Испании, консервативная Народная партия, возглавляет оппозицию к Санчесу, и ее лидеры неоднократно публично заявляли, что Junts должен поддержать ее, чтобы заменить премьер-министра. Но для этого Народная партия также потребует поддержки ультраправой партии Vox, а Junts и Vox категорически против любой совместной работы.

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