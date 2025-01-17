Зеленский встретился в Киеве с лидером оппозиции Словакии

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 января, принял лидера крупнейшей словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечку, который приехал в Киев.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Во время встречи Зеленский и Шимечка говорили о двусторонних отношениях и энергетической безопасности.

"Для нас очень важно все, что вы сделали для наших людей, ваше отношение, спасибо за поддержку нашего суверенитета, наших людей. Ваш визит является сигналом того, что вы продолжите поддерживать наш суверенитет, нашу независимость", – цитирует „Укринформ" Зеленского.

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Фото: Укрінформ

Глава государства также сказал Шимечке, что для Украины важно "услышать сигнал от словацкого народа, что вы также будете поддерживать украинский народ на нашем пути в ЕС и НАТО, потому что это для нас ключевое".

Он также напомнил, что в Украину на переговоры приглашали премьер-министра Словакии Роберта Фицо, "но приехал другой лидер".

Ранее стало известно, что в Киев прибыла делегация оппозиционных политиков Словакии с целью поддержать дружеские отношения с Украиной на фоне острого конфликта между Киевом и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Тем временем словацкие прозападные оппозиционные партии также хотят в ближайшее время инициировать вотум недоверия правительству Фицо.

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