Лидер немецкой оппозиции видит в Трампе возможность для Европы

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц видит в президентстве Дональда Трампа возможность для Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По мнению Мерца, Трамп делает то, что говорит и это делает его предсказуемым.

"Я считаю, что Дональд Трамп очень предсказуем", – заявил председатель ХДС в субботу после встречи с главами правительств и партийными лидерами консервативных европейских партий семьи Европейской народной партии.

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"Он делает то, что говорит. В этом отношении, я считаю, что мы можем подготовиться к тому, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности", – добавил Мерц.

Сейчас он оценивает ситуацию как такую, что Трамп ускоряет процесс в Европе, который должен был бы начаться в любом случае. "В этом отношении это также возможность для нас сделать правильную вещь", – сказал Мерц, имея в виду усиление готовности европейцев к самозащите.

Это означает не просто больше денег на вооружение, а гораздо более эффективное их использование. Упрощение и рационализация военного развития и закупок оборонных товаров являются необходимыми, говорится в заявлении ЕНП. Мерц также упомянул об экономии от масштаба и снижении цен, если правительства стран ЕС, например, будут совместно закупать оружие у США.

"Нет причин смотреть на Вашингтон со страхом", – сказал Мерц.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп ранее подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц отверг требования Трампа, чтобы Германия и другие союзники по НАТО увеличили расходы на оборону по меньшей мере до 5% от ВВП.