У Берліні затримали чоловіка за хуліганські витівки біля урядових будівель

У Берліні затримали 48-річного чоловіка, який, за даними поліції, скоїв вже серію хуліганських дій біля урядових будівель.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Чоловіка затримали у суботу 18 січня після того, як він жбурнув каменем у скляні двері на вході до дому Пауля Льобе – будівлі з комплексу Бундестагу. У поліції зазначають, що він зробив це "з політичних мотивів".

Чоловіка передали у розпорядження Офісу земельної кримінальної поліції Берліна для подальшого розслідування та подали клопотання про його арешт.

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Неофіційно журналісти дізналися, що чоловік – нібито родом з Дамаску у Сирії та на суді пояснював свої дії тим, що хоче привернути увагу до поданої ним конституційної скарги. Під час своїх дій чоловік нібито висловлювався щодо війни у секторі Гази та вимагав зустрічі з канцлером.

Він вже не вперше скоїв таку дію – попередніми об’єктами нападів були будівля МВС, відомство федерального канцлера у Німеччині та Федерального конституційного суду у Карслсруе. За витівку у Карлсруе йому вже присудили штраф на 2400 євро за завдання матеріальної шкоди.

Нагадаємо, в МВС Німеччини у зв’язку з падінням режиму Асада у Сирії думають дозволити сирійським біженцям одноразову "ознайомчу" поїздку додому без впливу на їхній статус захисту в Німеччині, з міркувань, що для когось це може стати першим кроком до добровільного повернення на батьківщину.