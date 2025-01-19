В Берлине задержали мужчину за хулиганские выходки возле правительственных зданий

В Берлине задержали 48-летнего мужчину, который, по данным полиции, совершил уже серию хулиганских действий возле правительственных зданий.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мужчину задержали в субботу 18 января после того, как он швырнул камнем в стеклянную дверь на входе в дом Пауля Лёбе – здания из комплекса Бундестага. В полиции отмечают, что он сделал это "по политическим мотивам".

Мужчину передали в распоряжение Офиса земельной криминальной полиции Берлина для дальнейшего расследования и подали ходатайство о его аресте.

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Неофициально журналисты узнали, что мужчина – якобы родом из Дамаска в Сирии и на суде объяснял свои действия тем, что хочет привлечь внимание к поданной им конституционной жалобе. Во время своих действий мужчина якобы высказывался относительно войны в секторе Газа и требовал встречи с канцлером.

Он уже не впервые совершил такое действие - предыдущими объектами нападений были здание МВД, ведомство федерального канцлера в Германии и Федерального конституционного суда в Карслсруэ. За выходку в Карлсруэ ему уже присудили штраф на 2400 евро за причинение материального ущерба.

Напомним, в МВД Германии в связи с падением режима Асада в Сирии думают разрешить сирийским беженцам одноразовую "ознакомительную" поездку домой без влияния на их статус защиты в Германии, из соображений, что для кого-то это может стать первым шагом к добровольному возвращению на родину.