Занепокоєний "геноцидом" у Газі чоловік жбурнув фекалії в канцелярію Шольца

Сирієць кинув камінь і фекалії в офіційну резиденцію канцлера Німеччини Олафа Шольца – за два дні до того той самий чоловік влаштовував дебош біля будівлі Міністерства внутрішніх справ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, чоловік з'явився біля воріт федеральної канцелярії близько 11.45 ранку в неділю. Після того, як він привітався з працівниками, він кинув сумку з каменем і фекаліями у фасад будівлі охорони. У результаті від стіни відколовся шматок.

Співробітники федеральної поліції затримали сирійця і передали його берлінській поліції. Наразі підозрюваного відпустили, а проти нього ведеться слідство за фактом пошкодження майна.

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Прессекретар берлінської поліції підтвердив виданню, що дебоширом був той самий чоловік, який у п'ятницю ввечері вже пошкодив каменем вікно біля воріт Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з інформацією, 48-річний сирієць з'явився на прохідній Міністерства внутрішніх справ близько 21:15 і зажадав розмови з федеральним канцлером Олафом Шольцом. Він хотів поскаржитися на ситуацію в Газі. Кажуть, що він буквально говорив про "геноцид" у секторі Гази.

Після того, як офіцери на воротах прогнали його, чоловік схопив каменюку і пошкодив шибку. Співробітники федеральної поліції затримали його і передали берлінській поліції. Після з'ясування його особистих даних підозрюваного відпустили.

Раніше "ЄП" повідомляла, що більшість громадян Німеччини виступають проти експорту зброї до Ізраїлю на тлі занепокоєння порушенням гуманітарного права в секторі Гази.

Восени Німеччина блокувала продаж зброї Ізраїлю через побоювання щодо атак на цивільних.

Постачання зброї до Ізраїлю поставило главу МЗС Німеччини перед "дилемою" на тлі побоювань з приводу порушення міжнародного права.