Жителі Лісабона вимагають референдуму щодо заборони короткострокової оренди житла

Жителі столиці Португалії Лісабона вимагають референдуму щодо заборони короткострокової оренди житла і вже стали на крок ближче до його проведення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначено, муніципальні збори Лісабона напередодні схвалили пропозицію про проведення місцевого референдуму з цього питання.

Згідно з даними фахівців із житлових питань Confidencial Imobiliario, за останнє десятиліття ціни на житло в Лісабоні злетіли на 200%.

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З 2015 року, коли туристичний бум почав набирати обертів, у Лісабоні з'явилося безліч нових готелів і квартир для відпочинку, які здають в оренду.

Це сприяло зростанню економіки міста, але водночас і призвело до зменшення ринку житла і викликало протести в столиці та інших містах країни.

Референдум може стати прецедентом для інших європейських міст, які стикаються з подібними проблемами.

Тепер Конституційний суд має затвердити питання для винесення на голосування, після чого референдум може відбутися навесні наступного року.

Це буде перше місцеве голосування в Лісабоні, проведене за народною ініціативою.

Його наслідком може стати обов'язкова до виконання постанова про ліквідацію туристичних апартаментів у Лісабоні протягом шести місяців і заборона орендодавцям розміщувати їх у житлових будинках у майбутньому.

Як відомо, Іспанія цього року стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, серед яких Майорка.

Влітку уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів.

А мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.