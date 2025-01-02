Соратниця Шольца виступає за продовження телефонних переговорів з Путіним

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен підтримала продовження телефонних переговорів між канцлером Олафом Шольцом і господарем Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ескен наводить n-tv.

За її словами, переговори між Шольцом і Путіним "повинні проводитися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб, нарешті, покласти край убивствам і смертям".

Однак наразі лідерка соціал-демократів не вважає доцільною особисту зустріч Путіна і Шольца.

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"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, достатньо поговорити телефоном", – сказала Ескен.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді український президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.