Соратница Шольца выступает за продолжение телефонных переговоров с Путиным

Лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен поддержала продолжение телефонных переговоров между канцлером Олафом Шольцом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Эскен приводит n-tv.

По ее словам, переговоры между Шольцом и Путиным "должны проводиться снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы, наконец, положить конец убийствам и смертям".

Однако пока лидер социал-демократов не считает целесообразной личную встречу Путина и Шольца.

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"Пока отношения остаются такими, какие они есть, достаточно поговорить по телефону", – сказала Эскен.

Напомним, 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.