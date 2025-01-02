В Осло затримали двох китайців за несанкціонований запуск дронів

Поліція Норвегії заарештувала двох людей, звинувачених у польотах безпілотників у межах забороненої для польотів зони в центрі Осло вдень у четвер, 2 січня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NTB.

У поліції Осло заявили, що обидва заарештовані – це громадяни Китаю, їм близько 30 років.

"Обидва були взяті під варту, а обладнання безпілотників вилучено. Їхні наміри поки що незрозумілі, але подальше розслідування буде спрямоване на те, щоб з'ясувати це і те, яким буде покарання", – додали правоохоронці.

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Останнім часом у Норвегії відбулось кілька арештів людей, які запускали дрони над військовими обʼєктами чи в заборонених зонах. Деяких із них пізніше висилали з країни.

Раніше також повідомляли про суд над чоловіком, який запустив безпілотник під час візиту Володимира Зеленського до Осло у грудні 2023 року.