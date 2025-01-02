В Осло задержали двух китайцев за несанкционированный запуск дронов

Полиция Норвегии арестовала двух человек, обвиняемых в полетах беспилотников в пределах запрещенной для полетов зоны в центре Осло днем в четверг, 2 января.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

В полиции Осло заявили, что оба арестованные – это граждане Китая, им около 30 лет.

"Оба были взяты под стражу, а оборудование беспилотников изъято. Их намерения пока непонятны, но дальнейшее расследование будет направлено на то, чтобы выяснить это и то, каким будет наказание", – добавили правоохранители.

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В последнее время в Норвегии состоялось несколько арестов людей, которые запускали дроны над военными объектами или в запрещенных зонах. Некоторых из них позже высылали из страны.

Ранее также сообщалось о суде над мужчиной, который запустил беспилотник во время визита Владимира Зеленского в Осло в декабре 2023 года.