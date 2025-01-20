В немецком Гамбурге 11 человек пострадали в результате столкновения судов на Эльбе

В немецком городе Гамбург 11 человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна на реке Эльба.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел утром в понедельник около 06:40. На пароме и барже, которые столкнулись на Эльбе, было всего 25 человек. Предварительно сообщается, что причиной инцидента стала баржа, которая дрейфовала без управления.

В результате аварии пострадали 11 человек, один человек получил угрожающие для жизни травмы.

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