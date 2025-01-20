Шольц не ожидает "немедленного обвала" помощи Украине со стороны США при Трампе

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что будущий президент США Дональд Трамп не отменит всю помощь Украине после вступления в должность.

Об этом он сказал на мероприятии, организованном изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Шольц подчеркнул, что не ожидает немедленного прекращения американской помощи Украине после инаугурации Трампа.

"Я не ожидаю немедленного обвала в поддержке Украины со стороны США в ближайшем будущем", – сказал он, добавив, что еще предстоит увидеть, какой будет ситуация „в долгосрочной перспективе".

Реклама:

Немецкий канцлер пояснил, что его оценка связана с намерениями Трампа достичь взаимопонимания и решения конфликта в ближайшее время и обсудить это с Владимиром Путиным.

Он одновременно предостерег, что такое решение войны не должно произойти "через головы украинцев и Европы".

Напомним, Дональд Трамп во время предвыборной кампании давал обещание завершить войну в Украине еще до своей инаугурации. Также он обещал завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность.

В последнее время в команде Трампа признали, что эта задача намного сложнее, и ее решение может занять месяцы.

На преданаугурационном митинге в Вашингтоне Трамп в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.