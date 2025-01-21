У Міноборони Литви розкритикували соціал-демократів за використання TikTok

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне різко розкритикувала Соціал-демократичну партію (СДП) за використання застосунку TikTok.

Її слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Шакалієне, яка сама представляє Соціал-демократичну партію, заявила, що не вважає цю платформу корисною для будь-яких цілей, адже вона, за її словами, не має нічого спільного зі свободою інформації, а також сприяє поширенню дезінформації.

"Я, безумовно, ставлюся до цього дуже негативно, але політична партія – це не державна установа", – акцентувала міністерка.

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Як пише мовник, акаунт СДП у TikTok має майже 700 підписників, і перше відео було опубліковане ще у березні 2022 року.

Комунікаційна команда партії пояснила, що використання TikTok є лише невеликою частиною її зусиль з інформування громадськості, зазначивши, що понад 54% інтернет-користувачів у Литві використовують цю платформу.

Проте у 2023 році Національний центр кібербезпеки Литви провів аналіз TikTok і рекомендував не використовувати застосунок на офіційних телефонах, оскільки він може становити загрозу для безпеки цифрових даних. Ця рекомендація залишається в силі, і політичним організаціям радять її дотримуватися.

У партії заявили, що серйозно ставляться до всіх вимог безпеки, але наразі не отримали офіційних запитів від державних органів щодо припинення використання TikTok.

Нагадаємо, 18 січня у США припинив роботу застосунок TikTok – це сталося менш ніж за дві години до того, як заборона набула чинності.

Після цього міністр закордонних справ Маргус Тсакхна заявив, що Європа повинна розглянути можливість заборонити TikTok за прикладом Сполучених Штатів.

20 січня американський президент Дональд Трамп підписав указ про відтермінування на 75 днів заборони TikTok, який мав бути закритий 19 січня.