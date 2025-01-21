В Минобороны Литвы раскритиковали социал-демократов за использование TikTok

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене резко раскритиковала Социал-демократическую партию (СДП) за использование приложения TikTok.

Ее слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Шакалиене, представляющая СДП, заявила, что не считает эту платформу полезной для любых целей, ведь она, по ее словам, не имеет ничего общего со свободой информации, а также способствует распространению дезинформации.

"Я, безусловно, отношусь к этому очень негативно, но политическая партия – это не государственное учреждение", – акцентировала министр.

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Как пишет вещатель, аккаунт СДП в TikTok имеет почти 700 подписчиков, и первое видео было опубликовано еще в марте 2022 года.

Коммуникационная команда партии объяснила, что использование TikTok является лишь небольшой частью ее усилий по информированию общественности, отметив, что более 54% интернет-пользователей в Литве используют эту платформу.

Тем не менее, в 2023 году Национальный центр кибербезопасности Литвы провел анализ TikTok и рекомендовал не использовать приложение на официальных телефонах, поскольку оно может представлять угрозу для безопасности цифровых данных. Эта рекомендация остается в силе, и политическим организациям советуют ее придерживаться.

В партии заявили, что серьезно относятся ко всем требованиям безопасности, но пока не получили официальных запросов от государственных органов о прекращении использования TikTok.

Напомним, 18 января в США прекратило работу приложение TikTok – это произошло менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.

После этого министр иностранных дел Маргус Тсакхна заявил, что Европа должна рассмотреть возможность запретить TikTok по примеру Соединенных Штатов.

20 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об отсрочке на 75 дней запрета TikTok, который должен был быть закрыт 19 января.