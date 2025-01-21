Віцепрем’єрка Іспанії йде з соцмережі Х Маска після його жесту на інавгурації Трампа

Віцепрем'єрка Іспанії Йоланда Діас заявила у вівторок, що залишає соцмережу X (Twitter), яка належить Ілону Маску, частково через поведінку мільярдера під час інавгурації президента Дональда Трампа.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу TVE, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, вона ухвалила своє рішення після того, як виступ Ілона Маска у Вашингтоні 20 січня викликав широкий резонанс.

"Після того, що ми бачили вчора з Ілоном Маском, настав час піти звідти і не продовжувати пропагувати ненависть", – сказала Діас.

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"Я ухвалила це рішення, яке, я знаю, складне, але я не буду частиною соціальної мережі, заснованої на використанні алгоритмів, які заохочують ксенофобські ідеї, спрямовані проти прав людини і заохочують крайніх правих у світі", – додала Діас.

Діас заявила, що припинить писати на X про особисті та політичні справи, додавши, що інші міністри з її ліворадикальної партії Sumar також припинять користуватися цією платформою.

На заході з нагоди інавгурації Трампа в понеділок Маск підняв руку в жесті, який в інтернеті порівняли з нацистським вітанням.

Сам Маск відповів на критичні коментарі, відзначивши, що його дуже втомлюють атаки у стилі "всі є Гітлером".

Деякі користувачі в X стали на захист Маска, стверджуючи, що він висловив "моє серце з тобою", і критикували дописи, які стверджували протилежне.

Раніше цього місяця Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Німеччини заявили, що припинять використання X.

Маск підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини", антиімміграційну та антиісламську партію, на майбутніх національних виборах у цій країні.

На початку цього місяця він провів трансляцію з лідеркою партії на платформі Х.