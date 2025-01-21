Шольц прокомментировал похожий на нацистский салют жест Маска

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя похожий на нацистское приветствие жест американского миллиардера Илона Маска, подтвердил неприятие "крайних правых взглядов".

Об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января, сообщает "Европейская правда".

Шольц отметил, что он уже не раз комментировал заявления Маска, "потому что он много говорил о Европе".

"Просто повторю то, что говорил: у нас в Европе есть свобода слова, и каждый может говорить то, что хочет – даже если он миллиардер. А что мы не приемлем, так это поддержку крайне правых взглядов", – добавил канцлер Германии.

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Напомним, на мероприятии по случаю инаугурации Трампа в понедельник Илон Маск поднял руку в жесте, который в интернете сравнили с нацистским приветствием.

Сам Маск ответил на критические комментарии, отметив, что его очень утомляют атаки в стиле "все являются Гитлером".

Некоторые пользователи в X встали на защиту Маска, утверждая, что он выразил "мое сердце с тобой", и критиковали сообщения, которые утверждали обратное.

Илон Маск публично поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии", антииммиграционную и антиисламскую партию, на предстоящих национальных выборах в этой стране.