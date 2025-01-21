У Данії відповіли на чергову пропозицію Трампа щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, коментуючи намагання Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію, наголосив, що США, як і будь-яка інша держава, не можуть "робити все, що їм заманеться".

Про це він сказав журналістам у вівторок, 21 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами глави данського МЗС, неможливо мати світовий порядок, "де країни, якщо вони достатньо великі, незалежно від того, як вони називаються, можуть просто робити все, що їм заманеться".

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Расмуссен звернув увагу, що Трамп не згадав Гренландію у своїй інавгураційній промові, але додав, що риторика нового президента США залишилася незмінною.

"Це не спонукає мене знімати з порядку денного будь-яку кризу, тому що він говорив інші речі про розширення американської території", – додав міністр.

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Прем’єрка Данії після спілкування з Трампом повідомила, що той не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.

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