В Дании ответили на очередное предложение Трампа по Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя попытки Дональда Трампа взять под контроль Гренландию, отметил, что США, как и любое другое государство, не могут "делать все, что им заблагорассудится".

Об этом он сказал журналистам во вторник, 21 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам главы датского МИД, невозможно иметь мировой порядок, "где страны, если они достаточно большие, независимо от того, как они называются, могут просто делать все, что им заблагорассудится".

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Расмуссен обратил внимание, что Трамп не упомянул Гренландию в своей инаугурационной речи, но добавил, что риторика нового президента США осталась неизменной.

"Это не побуждает меня снимать с повестки дня любой кризис, потому что он говорил другие вещи о расширении американской территории", – добавил министр.

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

Премьер Дании после общения с Трампом сообщила, что тот не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

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