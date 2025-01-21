Португалія сподівається скоротити частку імпорту газу з Росії
Португалія планує збільшити закупівлі скрапленого природного газу зі США та Нігерії в межах зусиль зі зменшення частки імпорту газу з Росії
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка навколишнього середовища і енергетики Португалії Марія Да Граса Карвалью, яку цитує Reuters.
Близько 96% всього газу, який імпортувала Португалія, становив СПГ.
На Нігерію припав 51% цих поставок, близько 40% надійшло зі Сполучених Штатів і близько 4,4% – з Росії.
У 2021 році на Росію припадало 15% поставок СПГ до Португалії.
"Португалія зараз практично не залежить від російського газу... але ми хочемо ще більше зменшити цю цифру, імпортуючи більше газу з Нігерії та США", – заявила міністерка.
Вона закликала до більш тісної співпраці в рамках Європейського Союзу для забезпечення енергетичної незалежності та безпеки.
У грудні видання Financial Times писало, що протягом 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського скрапленого газу.
Нещодавно група з 10 країн Європейського Союзу наполягає на посиленні санкцій проти Росії шляхом запровадження подальших обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на нафту.