Португалия надеется сократить долю импорта газа из России

Португалия планирует увеличить закупки сжиженного природного газа из США и Нигерии в рамках усилий по уменьшению доли импорта газа из России

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр окружающей среды и энергетики Португалии Мария Да Граса Карвалью, которую цитирует Reuters.

Около 96% всего газа, который импортировала Португалия, составлял СПГ.

На Нигерию пришелся 51% этих поставок, около 40% поступило из Соединенных Штатов и около 4,4% – из России.

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В 2021 году на Россию приходилось 15% поставок СПГ в Португалию.

"Португалия сейчас практически не зависит от российского газа... но мы хотим еще больше уменьшить эту цифру, импортируя больше газа из Нигерии и США", – заявила министр.

Она призвала к более тесному сотрудничеству в рамках Европейского Союза для обеспечения энергетической независимости и безопасности.

В декабре издание Financial Times писало, что в течение 2024 года страны ЕС импортировали рекордный объем российского сжиженного газа.

Недавно группа из 10 стран Европейского Союза настаивает на усилении санкций против России путем введения дальнейших ограничений на природный газ и усиления контроля за соблюдением верхней границы цен на нефть.