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Міністр оборони Латвії вважає можливим витрачати на оборону 4% від ВВП

Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 17:49 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна вже досить близька до того, щоб витрачати не менше 4% від ВВП на потреби оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LSM.

За словами латвійського міністра, зараз у середньому по НАТО показник витрат на оборону дорівнює 2,7% від ВВП, але якщо брати тільки країни Європи, він лише ледь перевищує 2%.

"Тож усім нам є куди зростати. Латвія показує приклад, іншим країнам варто його наслідувати", – сказав Спрудс.

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Говорячи про досяжність мети витрачати на оборону 4% від ВВП, він зазначив: "Думаю, ми успішно рухаємося. Цього року  3,45%, наступного – 3,73%. Так що ми вже близькі до 4%".

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років. 

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна планує у 2026-2030 роках витрачати на оборону 5-6% ВВП.

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Латвія
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