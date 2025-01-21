Министр обороны Латвии считает возможным тратить на оборону 4% от ВВП

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна уже достаточно близка к тому, чтобы тратить не менее 4% от ВВП на нужды обороны.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LSM.

По словам латвийского министра, сейчас в среднем по НАТО показатель расходов на оборону равен 2,7% от ВВП, но если брать только страны Европы, он лишь едва превышает 2%.

"Поэтому всем нам есть куда расти. Латвия показывает пример, и другим странам стоит ему следовать", – сказал Спрудс.

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Говоря о достижимости цели тратить на оборону 4% от ВВП, он отметил: "Думаю, мы успешно движемся. В этом году – 3,45%, в следующем – 3,73%. Так что мы уже близки к 4%".

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% уже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна планирует в 2026-2030 годах тратить на оборону 5-6% ВВП.