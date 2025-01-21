В Словакии оппозиция отзывает вотум недоверия правительству Фицо и планирует новый

Оппозиционные партии Словакии покинули заседание парламента и отозвали свой вотум недоверия правительству, который депутаты должны были рассмотреть во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Таким образом оппозиция опротестовала предложение премьера Роберта Фицо сделать заседание парламента закрытым на том основании, что он делился конфиденциальной информацией.

Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка обвинил правительственную коалицию в срыве заседания парламента.

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"Они выдумали конфиденциальный отчет и закрытое заседание", – отметил он, добавив, что ничего подобного в истории парламента еще не было.

Шимечка имел в виду данные Словацкой информационной службы (SIS) о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

Фицо заявлял, что хочет ознакомить депутатов с отчетом, который содержит секретную информацию, поэтому заседание парламента решили проводить в закрытом режиме.

Роберт Фицо зачитал секретный отчет депутатам и покинул парламент. После его выступления заседание по вотуму недоверия правительству продолжилось в закрытом режиме: без публики, камер и прямой трансляции в социальных сетях, что возмутило оппозицию.

"Мы не будем участвовать в этом фарсе. Мы уходим и созовем другую сессию", – подытожил Шимечка.

После того, как оппозиция покинула сессионный зал, вице-спикер Петр Жига закрыл заседание.

В начале заседания Шимечка, обосновывая инициативу о вотуме недоверия, перечислил все претензии к премьеру, включая визит в Москву и заявления его соратников, которые поставили вопрос о дальнейшем членстве Словакии в ЕС и НАТО.