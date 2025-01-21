Прем’єр Естонії вважає, що країні варто витрачати на оборону 5% ВВП

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що Таллінн має встановити собі за мету збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, як того хоче від союзників новий президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Крістен Міхал заявив, що поділяє думку президента США Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 5% ВВП і Естонія зокрема має поставити перед собою таку мету.

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"Люди запитують мене, що я про це думаю. Я виступаю за швидше збільшення наших оборонних спроможностей. Ми знаємо нашого ворога. Так само як Польща, Латвія, Литва, ми маємо встановити собі за мету витрачати на оборону 5%", – сказав Міхал.

Прем’єр зазначив, що станом на зараз Естонія планувала оборонні витрати у 2026 році на рівні 3,7% ВВП.

"Не думаю. що ми можемо з цією метою підвищити податки… Це означає, що це будуть різні джерела фінансування: централізоване фінансування ЄС, продовження скорочення видатків в Естонії, а також позика з бюджетними правилами у ЄС, як під час пандемії коронавірусу", – сказав Крістен Міхал.

Він додав, що планує обговорити це з іншими європейськими країнами на саміті Євроради з питань оборони у лютому.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявив, що вважає за необхідне збільшити оборонні витрати у наступні п’ять років до 5-6% ВВП.

Президент Чехії Петр Павел критично прокоментував вимогу Дональда Трампа до союзників витрачати на оборону 5% ВВП, зазначивши, що раціональні обсяги витрат потрібно розраховувати в інший спосіб.



