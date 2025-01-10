Президент Чехії критично оцінив вимогу Трампа витрачати 5% ВВП на оборону

Чеський президент Петр Павел, коментуючи вимогу Дональда Трампа від держав НАТО витрачати 5% ВВП на оборону, заявив, що оборонні витрати повинні розраховуватись в інший спосіб.

Про це він сказав в інтервʼю радіостанції Radiožurnál, повідомляє "Європейська правда".

Павел наголосив, що оборонні витрати "не залежать від бажання когось із лідерів Альянсу, чи то президента Чехії, чи то президента США".

За словами президента Чехії, в дискусіях про витрати на оборону відсотки "ні про що не говорять", натомість потрібно "говорити про суть, яка стоїть за числами".

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"Це означає чітку кількісну оцінку усіх потреб з часом, а потім виведення на основі цього певних чисел. Дуже ймовірно, що ці числа будуть вищими за два відсотки, які ми зобов'язались виділити до цього часу", – вважає він.

Павед визнав, що вимога Трампа може "зіграти певну роль" у дискусіях про оборонні витрати в НАТО.

"З іншого боку, я б справді наполягав на тому, щоб визначити, що нам потрібно з точки зору сил і засобів, розподілити їх між країнами, і тоді ми дійдемо до чисел", – додав президент.

Нагадаємо, днями обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.

Перед тим генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа", оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.