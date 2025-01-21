Премьер Эстонии считает, что стране стоит тратить на оборону 5% ВВП

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Таллинн должен установить себе цель увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, как того хочет от союзников новый президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Кристен Михал заявил, что разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и Эстония в частности должна поставить перед собой такую цель.

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"Люди спрашивают меня, что я об этом думаю. Я выступаю за скорейшее увеличение наших оборонных возможностей. Мы знаем нашего врага. Так же как Польша, Латвия, Литва, мы должны поставить себе цель тратить на оборону 5%", – сказал Михал.

Премьер отметил, что по состоянию на сейчас Эстония планировала оборонные расходы в 2026 году на уровне 3,7% ВВП.

"Не думаю. что мы можем с этой целью повысить налоги... Это означает, что это будут различные источники финансирования: централизованное финансирование ЕС, продолжение сокращения расходов в Эстонии, а также заем с бюджетными правилами в ЕС, как во время пандемии коронавируса", – сказал Кристен Михал.

Он добавил, что планирует обсудить это с другими европейскими странами на саммите Евросовета по вопросам обороны в феврале.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что считает необходимым увеличить оборонные расходы в следующие пять лет до 5-6% ВВП.

Президент Чехии Петр Павел критически прокомментировал требование Дональда Трампа к союзникам тратить на оборону 5% ВВП, отметив, что рациональные объемы расходов нужно рассчитывать другим способом.