ЗМІ: Фінляндія поки не підтвердила "російський слід" в обриві кабелів танкером Eagle S

Фінляндія не знайшла достатніх доказів причетності Росії до пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі наприкінці грудня 2024 року танкером Eagle S.

Про це стало відомо газеті Helsingin Sanomat, передає "Європейська правда".

Розслідування, яке вела Центральна кримінальна поліція Фінляндії, наразі не виявило доказів того, що в пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці є російський слід, ідеться в публікації, яка цитує пʼять джерел.

Поліція безпеки Фінляндії, за інформацією Helsingin Sanomat, також не знайшла жодних доказів умисних дій.

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Виходячи з розвідувальних даних та інформації попереднього розслідування, за відсутності доказів умислу, пошкодження підводних кабелів можна вважати нещасним випадком, пише газета.

Тим не менш, фінська поліція все ще веде попереднє розслідування щодо ймовірного пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією і чотирьох телекомунікаційних кабелів танкером Eagle S.

Після інцидентів Фінляндія затримала судно, на якому, за даними ЗМІ, раніше виявили обладнання для шпигунства за літаками й кораблями НАТО.

Eagle S наразі перебуває під арештом після того, як Центральна кримінальна поліція Фінляндії заарештувала судно в межах кримінального розслідування про пошкодження кабелів. Кількість членів екіпажу, які опинилися під підозрою, сягнула восьми.

Детальніше про це читайте в статті "ЄвроПравди" Російська війна йде під воду.