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СМИ: Финляндия пока не подтвердила "российский след" в обрыве кабелей танкером Eagle S

Новости — Вторник, 21 января 2025, 19:31 — Олег Павлюк

Финляндия не нашла достаточных доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море в конце декабря 2024 года танкером Eagle S.

Об этом стало известно газете Helsingin Sanomat, передает "Европейская правда".

Расследование, которое вела Центральная уголовная полиция Финляндии, пока не выявило доказательств того, что в повреждении подводных кабелей в Финском заливе есть российский след, говорится в публикации, которая цитирует пять источников.

Полиция безопасности Финляндии, по информации Helsingin Sanomat, также не нашла никаких доказательств умышленных действий.

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Исходя из разведывательных данных и информации предварительного расследования, при отсутствии доказательств умысла, повреждение подводных кабелей можно считать несчастным случаем, пишет газета.

Тем не менее, финская полиция все еще ведет предварительное расследование в отношении вероятного повреждения электрического кабеля между Финляндией и Эстонией и четырех телекоммуникационных кабелей танкером Eagle S.

После инцидентов Финляндия задержала судно, на котором, по данным СМИ, ранее обнаружили оборудование для шпионажа за самолетами и кораблями НАТО.

Eagle S сейчас находится под арестом после того, как Центральная уголовная полиция Финляндии арестовала судно в рамках уголовного расследования о повреждении кабелей. Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды" Российская война уходит под воду.

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