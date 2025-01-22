Гарантії безпеки та нова допомога: Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це повідомила пресслужба глави держави, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі лідери обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти Росії. При цьому в ОПУ наголосили, що запрошення для України на вступ до НАТО – ключова та найдієвіша гарантія безпеки.

"Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите", – наголосив фінський президент.

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Зеленський та Стубб обговорили підготовку 27 пакета допомоги та актуальні військові потреби України.

Окрему увагу приділили інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, та розвитку оборонно-промислової співпраці.

Президенти узгодили дати наступних зустрічей.

21 січня Володимир Зеленський виступив з промовою у Давосі, яка була зосереджена на тому, що Європа має ставати сильнішою, щоб могти постояти за себе.

Він закликав не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик нового президента США Дональда Трампа збільшувати витрати союзників у НАТО на оборону до 5% ВВП.