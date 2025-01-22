Гарантии безопасности и новая помощь: Зеленский встретился с президентом Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи лидеры обсудили укрепление обороноспособности Украины, гарантии безопасности и усиление санкций против России. При этом в ОПУ отметили, что приглашение для Украины на вступление в НАТО – ключевая и самая действенная гарантия безопасности.

"Мы будем продолжать поддержку Украины. Нет никаких вопросов по этому поводу. Это все – о вашей независимости, вашем суверенитете и вашей территориальной целостности. Мы восхищаемся тем, что вы делаете", – подчеркнул финский президент.

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Зеленский и Стубб обсудили подготовку 27 пакета помощи и актуальные военные потребности Украины.

Особое внимание уделили инвестициям во внутреннее производство дронов, в частности по датской модели, и развитию оборонно-промышленного сотрудничества.

Президенты согласовали даты следующих встреч.

21 января Владимир Зеленский выступил с речью в Давосе, которая была сосредоточена на том, что Европа должна становиться сильнее, чтобы быть в состоянии постоять за себя.

Он призвал не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв нового президента США Дональда Трампа увеличивать расходы союзников в НАТО на оборону до 5% ВВП.