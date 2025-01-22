Если в рамках гарантий безопасности в Украину будет введен миротворческий контингент, то он должен насчитывать не менее 200 тысяч военных.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Давосе на встрече с представителями Международного медиасовета 21 января, сообщает "Европейская правда".

Президент отвечал на вопрос о том, насколько большими должны быть миротворческие силы, если будет принято решение об их развертывании в Украине.

"Я поддерживаю идею контингентов как части гарантий безопасности. Поскольку если у них (у россиян. – Ред.) полуторамиллионная армия, и если у нас будет вдвое меньше, это означает, что нам нужны контингенты с очень значительным количеством солдат", – сказал Зеленский.

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На уточняющий вопрос, может ли это быть 200 тысяч европейских солдат, глава государства сказал: "200 тысяч – это минимум. Иначе – это ничто. Иначе – это что-то вроде того, как у нас была ОБСЕ, и никто не знал, чем они могут помочь. У них просто были офисы, и это все".

В декабре 2024 года Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину.