В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В среду, 22 января, у побережья турецкого района Айваджик в провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает "Европейская правда".

Как отметили в AFAD, эпицентром был район Айваджик.

Землетрясение произошло в 23:38 по местному времени, эпицентр находился на глубине 8,65 км.

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В середине октября провинцию Малатья на востоке Турции всколыхнуло землетрясение.

А 22 декабря на юго-западе Турции у побережья района Датча в провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера.