В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Новости — Среда, 22 января 2025, 10:37 —
В среду, 22 января, у побережья турецкого района Айваджик в провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает "Европейская правда".
Как отметили в AFAD, эпицентром был район Айваджик.
Землетрясение произошло в 23:38 по местному времени, эпицентр находился на глубине 8,65 км.
Реклама:
В середине октября провинцию Малатья на востоке Турции всколыхнуло землетрясение.
А 22 декабря на юго-западе Турции у побережья района Датча в провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: