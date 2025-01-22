Двом членам уряду Тюрингії з партії "подруги Путіна" загрожують звинувачення у корупції

Двом політикам з партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт, які входять до земельного уряду німецької Тюрингії, загрожують звинувачення у корупції.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Прокуратура Ерфурта готує розслідування проти двох членів Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ) – Каті Вульф, яка є міністеркою фінансів у земельному уряді Тюрингії, а також Штеффена Шульца, який є міністром інфраструктури.

Прокуратура вже звернулася до земельного парламенту з клопотанням про зняття з них імунітету для того, щоб почати розслідування.

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Лідер фракції АСВ Франк Аугстен підтвердив, що обоє політиків повідомили партії про це, та що вони називають звинувачення безпідставними.

За його словами, Вульф і Шульц згодні на зняття імунітету, щоб швидко зняти питання до себе.

Клопотання мають розглянути у юридичному комітеті земельного парламенту ввечері 22 січня.

За даними dpa, прокуратура планує дослідити, чи не отримувала Вульф хабар від Шульца у часи, коли була мером міста Ейзенах, у контексті її поїздки на Майорку, де Шульц має нерухомість.

Нагадаємо, Альянс Сари Вагенкнехт вперше увійшов до земельного уряду Тюрингії та Бранденбурга за підсумками місцевих виборів 2024 року.

Альянс демонструє найбільше зростання рейтингів за півтора місяця до дострокових загальнонаціональних виборів у Німеччині, проте його підтримка все ще недостатня для подолання прохідного бар'єра.