Двум членам правительства Тюрингии из партии "подруги Путина" грозят обвинения в коррупции

Двум политикам из партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт, которые входят в земельное правительство немецкой Тюрингии, грозят обвинения в коррупции.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Прокуратура Эрфурта готовит расследование против двух членов Альянса Сары Вагенкнехт – Кати Вульф, которая является министром финансов в земельном правительстве Тюрингии, а также Штеффена Шульца, который является министром инфраструктуры.

Прокуратура уже обратилась в земельный парламент с ходатайством о снятии с них иммунитета для того, чтобы начать расследование.

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Лидер фракции АСВ Франк Аугстен подтвердил, что оба политика сообщили партии об этом, и что они называют обвинения безосновательными.

По его словам, Вульф и Шульц согласны на снятие иммунитета, чтобы быстро снять вопросы к себе.

Ходатайство должны рассмотреть в юридическом комитете земельного парламента вечером 22 января.

По данным dpa, прокуратура планирует исследовать, не получала ли Вульф взятку от Шульца во времена, когда была мэром города Эйзенах, в контексте ее поездки на Майорку, где Шульц имеет недвижимость.

Напомним, Альянс Сары Вагенкнехт впервые вошел в земельное правительство Тюрингии и Бранденбурга по итогам местных выборов 2024 года.

Альянс демонстрирует наибольший рост рейтингов за полтора месяца до досрочных общенациональных выборов в Германии, однако его поддержка все еще недостаточна для преодоления проходного барьера.