МЗС Німеччини розслідує витік конфіденційної доповіді посла про Трампа

Міністерство закордонних справ Німеччини розпочало внутрішнє розслідування щодо ймовірного витоку доповіді посла Німеччини в США Андреаса Міхаеліса про Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, заявив речник німецького МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві Німеччини зазначили, що спосіб, у який конфіденційну доповідь поширили ЗМІ, свідчить про "професійний почерк".

Для причетних до зливу доповіді Міхаеліса людей їхні дії можуть мати "серйозні наслідки", додав представник МЗС Німеччини.

Реклама:

Він наголосив, що конфіденційний документ має гриф "для службового користування", і за його розголошення може настати дисциплінарна та кримінальна відповідальність.

Минулого тижня ЗМІ опублікували доповідь посла Німеччини у США з оцінкою майбутньої адміністрації Дональда Трампа.

Посол, серед іншого, описав плани Трампа на його другий термін у Білому домі як програму "максимального розладу", що призведе до "визначення нового конституційного порядку – максимальної концентрації влади в руках президента".

Публічно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до прагматичної співпраці з адміністрацією Трампа на тлі задекларованого ним гасла "Америка передусім".