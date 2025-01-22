МЗС Німеччини розслідує витік конфіденційної доповіді посла про Трампа
Міністерство закордонних справ Німеччини розпочало внутрішнє розслідування щодо ймовірного витоку доповіді посла Німеччини в США Андреаса Міхаеліса про Дональда Трампа.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Welt, заявив речник німецького МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві Німеччини зазначили, що спосіб, у який конфіденційну доповідь поширили ЗМІ, свідчить про "професійний почерк".
Для причетних до зливу доповіді Міхаеліса людей їхні дії можуть мати "серйозні наслідки", додав представник МЗС Німеччини.
Він наголосив, що конфіденційний документ має гриф "для службового користування", і за його розголошення може настати дисциплінарна та кримінальна відповідальність.
Минулого тижня ЗМІ опублікували доповідь посла Німеччини у США з оцінкою майбутньої адміністрації Дональда Трампа.
Посол, серед іншого, описав плани Трампа на його другий термін у Білому домі як програму "максимального розладу", що призведе до "визначення нового конституційного порядку – максимальної концентрації влади в руках президента".
Публічно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до прагматичної співпраці з адміністрацією Трампа на тлі задекларованого ним гасла "Америка передусім".