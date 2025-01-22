МИД Германии расследует утечку конфиденциального доклада посла о Трампе

Министерство иностранных дел Германии начало внутреннее расследование по поводу вероятной утечки доклада посла Германии в США Андреаса Михаэлиса о Дональде Трампе.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt, заявил представитель немецкого МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии отметили, что способ, которым конфиденциальный доклад распространили СМИ, свидетельствует о "профессиональном почерке".

Для причастных к сливу доклада Михаэлиса людей их действия могут иметь "серьезные последствия", добавил представитель МИД Германии.

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Он подчеркнул, что конфиденциальный документ имеет гриф "для служебного пользования", и за его разглашение может наступить дисциплинарная и уголовная ответственность.

На прошлой неделе СМИ опубликовали доклад посла Германии в США с оценкой будущей администрации Дональда Трампа.

Посол, среди прочего, описал планы Трампа на его второй срок в Белом доме как программу "максимального расстройства", что приведет к "определению нового конституционного порядка – максимальной концентрации власти в руках президента".

Публично канцлер Германии Олаф Шольц призвал к прагматичному сотрудничеству с администрацией Трампа на фоне задекларированного им лозунга "Америка прежде всего".