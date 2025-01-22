Зеленский считает, что потенциальный контингент союзников в Украине невозможен без США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что потенциальный контингент западных союзников на территории Украины в рамках гарантий безопасности обязательно требует участия США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Зеленский отметил, что у европейских стран не будет достаточного количества военных, чтобы обеспечить достаточно мощный контингент, чтобы сдержать Россию от новой агрессии, и что другое решение углубило бы противоречия в НАТО.

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"Это невозможно без Соединенных Штатов... Даже если некоторые наши европейские друзья думают, что это реально – нет. Никто не будет рисковать без США", – сказал президент.

Также Зеленский высказал мнение, что для потенциального миротворческого контингента союзников в рамках гарантий безопасности для Украины нужно не менее 200 тысяч человек, чтобы он действительно был фактором сдерживания.

Напомним, в декабре 2024 года Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.