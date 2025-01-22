Посланець Трампа вирушить до Гази, аби перевірити дотримання перемирʼя

Призначений Дональдом Трампом спеціальний представник на Близькому Сході Стів Віткофф анонсував візит до Гази у межах групи, яка стежитиме за дотриманням перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Fox News.

Віткофф говорив про укладену минулого тижня угоду про припинення вогню в секторі Гази, яка набула чинності в неділю, 19 січня, заявивши, що її виконання буде складнішим, ніж укладення.

"Насправді я збираюся поїхати до Ізраїлю. Я буду частиною інспекційної групи в коридорі Нецарім, а також у Філадельфійському коридорі. Це місце, де є зовнішні спостерігачі, які стежать за тим, щоб люди були в безпеці, щоб люди, які в'їжджають, не були озброєні, і щоб ніхто не мав поганих мотивів", – додав він.

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Ідеться про коридор Нецарім – захоплену Ізраїлем під час останньої війни з ХАМАС смуги зі сходу на захід, та Філадельфійський коридор – вузьку прикордонну смуга між сектором Гази та Єгиптом.

Коментарі посланця Трампа стали першим публічним підтвердженням участі США в операціях в Газі, спрямованих на те, щоб забезпечити належне виконання угоди про перемирʼя.

Нагадаємо, 15 січня тодішній президент США Джо Байден підтвердив, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

За цією домовленістю бойовики ХАМАС відпустили трьох ізраїльських заручниць, яких утримували з 7 жовтня 2023 року, серед них є громадянки Британії та Румунії. Ізраїль зі свого боку відпустив десятки затриманих палестинців.