Посланник Трампа отправится в Газу, чтобы проверить соблюдение перемирия

Назначенный Дональдом Трампом специальный представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф анонсировал визит в Газу в рамках группы, которая будет следить за соблюдением перемирия между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Fox News.

Уиткофф говорил о заключенном на прошлой неделе соглашении о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу в воскресенье, 19 января, заявив, что его выполнение будет сложнее, чем заключение.

"На самом деле я собираюсь поехать в Израиль. Я буду частью инспекционной группы в коридоре Нецарим, а также в Филадельфийском коридоре. Это место, где есть внешние наблюдатели, которые следят за тем, чтобы люди были в безопасности, чтобы люди, которые въезжают, не были вооружены, и чтобы никто не имел плохих мотивов", – добавил он.

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Речь идет о коридоре Нецарим – захваченной Израилем во время последней войны с ХАМАС полосы с востока на запад, и Филадельфийском коридоре – узкой пограничной полосе между сектором Газы и Египтом.

Комментарии посланника Трампа стали первым публичным подтверждением участия США в операциях в Газе, направленных на то, чтобы обеспечить надлежащее выполнение соглашения о перемирии.

Напомним, 15 января тогдашний президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

По этой договоренности боевики ХАМАС отпустили трех израильских заложниц, которых удерживали с 7 октября 2023 года, среди них есть гражданки Великобритании и Румынии. Израиль со своей стороны отпустил десятки задержанных палестинцев.