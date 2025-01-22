У Британії беруть до уваги досвід країн, які готують вказівки населенню на випадок війни

Британський міністр оборони Джон Гілі сказав, що Велика Британія могла б скористатись досвідом країн, які готують для своїх громадян інструкції про те, як підготуватися до війни.

Як пише "Європейська правда", слова Гілі цитує Sky News.

Під час виступу в Палаті громад міністра оборони спитали про ставлення до ідеї Швеції, яка готує брошури про дії на випадок криз чи війн.

"Однією з переваг того, що усі нордичні країни зараз є членами НАТО, що ми маємо дуже тісні відносини з цими країнами в галузі оборони і безпеки, є те, що ми справді можемо вчитися одна від одної", – зауважив Гілі.

Реклама:

На думку глави Міноборони Британії, для Лондона "є певні уроки, коли йдеться про майбутнє і ми беремо до уваги зростання рівня і складності загроз, з якими ми можемо зіткнутися в найближчі роки".

Минулого року у Норвегії, Швеції та Фінляндії оновили інструкції для населення на випадок конфлікту чи іншої кризової ситуації, які ці держави публікують з Другої світової війни.

Іспанський уряд тоді теж говорив, що готує перший національний план цивільного захисту, що передбачає створення посібника для населення, аби воно знало, як діяти, якщо на територію Іспанії прийде війна.