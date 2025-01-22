В Британии принимают во внимание опыт стран, которые готовят указания населению на случай войны

Британский министр обороны Джон Гили сказал, что Великобритания могла бы воспользоваться опытом стран, которые готовят для своих граждан инструкции о том, как подготовиться к войне.

Как пишет "Европейская правда", слова Гили цитирует Sky News.

Во время выступления в Палате общин министра обороны спросили об отношении к идее Швеции, которая готовит брошюры о действиях на случай кризисов или войн.

"Одним из преимуществ того, что все нордические страны сейчас являются членами НАТО, что мы имеем очень тесные отношения с этими странами в области обороны и безопасности, является то, что мы действительно можем учиться друг у друга", – отметил Гили.

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По мнению главы Минобороны Британии, для Лондона "есть определенные уроки, когда речь идет о будущем и мы принимаем во внимание рост уровня и сложности угроз, с которыми мы можем столкнуться в ближайшие годы".

В прошлом году в Норвегии, Швеции и Финляндии обновили инструкции для населения на случай конфликта или другой кризисной ситуации, которые эти государства публикуют со Второй мировой войны.

Испанское правительство тогда тоже говорило, что готовит первый национальный план гражданской защиты, предусматривающий создание пособия для населения, чтобы оно знало, как действовать, если на территорию Испании придет война.