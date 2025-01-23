В Германии говорят, что нападавший в парке имел психрасстройства и должен был уехать в декабре

В Германии заявили, что мужчина, который напал на людей в парке города Ашаффенбург – проходил психиатрическое лечение и должен был покинуть страну еще в декабре.

Об этом рассказали министры внутренних дел и здравоохранения Баварии – Йоахим Геррманн и Юдит Герлах, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как рассказал Геррманн – 28-летний подозреваемый из Афганистана намеренно напал на группу детского сада в парке с кухонным ножом.

По его словам, 41-летний прохожий, немец, и двухлетний мальчик марокканского происхождения получили смертельные ранения, а двухлетняя сирийская девочка была ранена.

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Подозреваемый был задержан на месте происшествия в парке Шенталь, саду в английском стиле, где произошло нападение в среду утром.

По словам министра здравоохранения Баварии, ранения получили еще три человека, среди которых 61-летний мужчина, ребенок и учитель.

Геррманн рассказал, что подозреваемый, который в прошлом имел склонность к насилию, проходил психиатрическое лечение. По словам министра, его ходатайство о предоставлении убежища было закрыто, и он заявил, что добровольно покинет Германию в декабре, однако не уехал и остался на лечении.

"Начальный обыск его квартиры в приюте для беженцев не обнаружил никаких признаков радикальных исламистских тенденций, а только медикаменты, соответствующие его психиатрическому лечению", – добавил министр.

Полиция заявила, что нет никаких признаков того, что к инциденту могут быть причастны другие подозреваемые.

Напомним, нападение произошло около полудня 22 января в парке в центре города, нападавший нанес смертельные ранения двум людям. В полиции сообщили, что почти исключают террористическую версию.

Впоследствии стало известно, что погибшие – 41-летний мужчина и двухлетний мальчик. Еще двое пострадавших – в больнице с серьезными ранениями. СМИ сообщали, что задержанный подозреваемый – 28-летний мужчина из Афганистана, проживающий в приюте для беженцев и имеющий проблемы с ментальным здоровьем.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, которые приехали в Германию просить убежища.