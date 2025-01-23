У лютому добровольці "Українського легіону" в Польщі втретє підпишуть контракти

Наприкінці лютого третя група добровольців з-поміж громадян України, які проживають за кордоном, підпишуть контракти зі Збройними Силами України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Боднар, передає "Європейська правда".

За словами Боднара, до цієї групи увійдуть також ті особи, які не встигли прибути до Любліна під час підписання контрактів другою хвилею громадян України 10 січня.

Він повідомив, що очікується продовження позитивного тренду збільшення кількості українців за кордоном, які підпишуть контракти з українською армією.

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Окрім цього, дипломат зауважив, що потрібно також буде подумати, яким чином посилити інформаційну кампанію, щоб інформацію про роботу рекрутингового центру в Любліні отримали якомога більше громадян України за кордоном.

Нагадаємо, створення "Українського легіону" у Польщі було передбачене безпековою угодою між двома країнами.

У середині листопада повідомляли, що загальна кількість заявок до "Українського легіону" у Польщі зросла до 600.

10 січня інформували, що друга група українців, які проживають за кордоном, підписала контракти у Любліні та розпочала підготовку у Польщі у складі "Українського легіону" – вперше до нього долучилися й жінки.