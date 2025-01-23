В феврале добровольцы "Украинского легиона" в Польше в третий раз подпишут контракты

В конце февраля третья группа добровольцев из числа граждан Украины, проживающих за рубежом, подпишут контракты с Вооруженными Силами Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает "Европейская правда".

По словам Боднара, в эту группу войдут также те лица, которые не успели прибыть в Люблин во время подписания контрактов второй волной граждан Украины 10 января.

Он сообщил, что ожидается продолжение положительного тренда увеличения количества украинцев за рубежом, которые подпишут контракты с украинской армией.

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Кроме этого, дипломат отметил, что нужно также будет подумать, каким образом усилить информационную кампанию, чтобы информацию о работе рекрутингового центра в Люблине получили как можно больше граждан Украины за рубежом.

Напомним, создание "Украинского легиона" в Польше было предусмотрено соглашением по безопасности между двумя странами.

В середине ноября сообщалось, что общее количество заявок в "Украинский легион" в Польше выросло до 600.

10 января информировали, что вторая группа украинцев, проживающих за рубежом, подписала контракты в Люблине и начала подготовку в Польше в составе "Украинского легиона" – впервые к нему присоединились и женщины.