У Молдові суд відхилив майже 100 скарг на штрафи за продаж голосів на виборах

Конституційний суд Молдови розглянув 94 звернення з проханням визнати неконституційними штрафи для виборців, які продали свої голоси на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Судді відхилили скарги як необґрунтовані й підкреслили, що такі заходи потрібні для боротьби з політичною корупцією.

Десятки людей оскаржили в судах загальної юрисдикції штрафи, які їм призначили за те, що вони продали свої голоси на президентських виборах і референдумі про євроінтеграцію 2024 року.

Реклама:

Під час розглядів їхні адвокати вирішили звернутися до Конституційного суду. Вони вказали на недостатню прозорість під час ухвалення поправки до Кодексу про правопорушення, що передбачає покарання за підкуп виборців.

Крім того, на думку адвокатів, штрафи не відповідають тяжкості порушення і є надмірно високими, оскільки перевищують середню зарплату щонайменше втричі.

Також вони стверджують, що такі заходи порушують статті Конституції, які гарантують право на думку, особисту свободу і вибір.

Конституційний суд об'єднав усі 94 звернення в одне. Судді заявили, що адвокати не надали доказів того, що депутати порушили конституційні принципи, ухвалюючи цю поправку.

Підкуп виборців, на думку КС, суперечить концепції "демократичних виборів і вільного голосування громадян", а введення покарань спрямоване на боротьбу з політичною корупцією. У результаті Конституційний суд відхилив усі звернення, визнавши їх необґрунтованими.

У грудні повідомляли, що у Молдові виписали штрафи на понад 460 тисяч євро за корупцію довкола голосування на виборах 2024 року.

Очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану заявив, що у жовтні перед виборами і референдумом у Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.